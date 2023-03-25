Кетчик (Патрина) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кетчик (Патрина) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2000

Дочь: Патрина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кетчик Ольга Александровна

Отец ребёнка: Кетчик Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кетчик Александр Владимирович

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