Кетчик (Патрина) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2000
Дочь: Патрина Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кетчик Ольга Александровна
Отец ребёнка: Кетчик Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно