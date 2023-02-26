Устюжанина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюжанина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин ?

Отец ребёнка: Устюжанин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Анатолий

Отец ребёнка: Устюжанин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюжанин Арсентий

Отец ребёнка: Устюжанин ?

Смерть
Неизвестно
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