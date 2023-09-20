Корноухов Митрофан Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корноухов Митрофан Яковлевич

Место рождения

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Корноухов Яков Ильич

Мать: Корноухова Татьяна Леонтьевна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Агафья Илларионовна

Рождение ребёнка
23.08.1863

Сын: Корноухов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Илларионовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Дериглазова (дев.Корноухова) Ефимия Митрофановна

Мать ребёнка: Корноухова Агафья Илларионовна

Камышовка, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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