Корноухов Митрофан Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1863
Сын: Корноухов Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Илларионовна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Дериглазова (дев.Корноухова) Ефимия Митрофановна
Мать ребёнка: Корноухова Агафья Илларионовна
Смерть
Неизвестно