Кормилицын Карп Родионов
Место рождения
Дата рождения06.10.1866 ст.
Дата смерти30.08.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866 ст.
Отец: Кормилицын Родион Васильев
Мать: Татьяна Павлова
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.
Дочь: Кормилицына Евдакия Карпова
Мать ребёнка: Белохвостикова Параскева Зиновьева
Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/32ada53e-e621-4051-8353-a9e4e9cf8354/5 рождение
Смерть
30.08.1923