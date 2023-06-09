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Кормилицын Карп Родионов

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Место рождения

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.10.1866 ст.

Дата смерти

30.08.1923

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1866 ст.

Отец: Кормилицын Родион Васильев

Мать: Татьяна Павлова

Старое Семенково, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.02.1891 ст.

Дочь: Кормилицына Евдакия Карпова

Мать ребёнка: Белохвостикова Параскева Зиновьева

Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/32ada53e-e621-4051-8353-a9e4e9cf8354/5 рождение
Смерть
30.08.1923

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