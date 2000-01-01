Афонченкова Прасковья Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонченкова Прасковья Демьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

С
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Афонченков Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонченков Андрей Мартынович

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афонченков Андрей Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонченков Андрей Мартынович

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