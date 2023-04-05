Повало-Швейковский Александр Михайлович
Место рожденияRussia
Дата рождения1797
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Russia
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Аргамакова Александра Александровна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Повало-Швейковский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Повало-Швейковская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1836
Дочь: Неглер Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Штанге Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1878