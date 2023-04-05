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Повало-Швейковский Александр Михайлович

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Место рождения

Russia

Дата рождения

1797

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Повало-Швейковский Михаил Яковлевич

Мать: Повало-Швейковская Аграфена Богдановна

Russia
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Аргамакова Александра Александровна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Повало-Швейковский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Повало-Швейковская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1836

Дочь: Неглер Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Штанге Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Повало-Швейковская Варвара Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1878
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