Кочубей (Бибикова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
1831
Бракосочетание
19.09.1847
Висбаден
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Рождение ребёнка
26.08.1853
Сын: Кочубей Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович
Смерть
1888