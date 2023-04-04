Кочубей (Бибикова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Бибикова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Бибиков Павел Гаврилович

Мать: Бибикова Елизавета Андреевна

Бракосочетание
1831

Муж: Белосельский-Белозерский Эспер Александрович

Бракосочетание
19.09.1847

Муж: Кочубей Василий Викторович

Висбаден
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Рождение ребёнка
26.08.1853

Сын: Кочубей Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кочубей Василий Викторович

Смерть
1888
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