Неизвестно (Дубовик) Ефимия Петровна
Место рождения
Дата рождения09.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1865
Отец: Дубовик Пётр Ефимович
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Крещение
10.07.1865
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1865. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.2092
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно