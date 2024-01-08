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Никитин Феофан Крисанович

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Никитин Хрисанф Яковлев

Мать: Никитина (Михайлова) Марья Дмитриева

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№10)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Никитин Иван Феованович

Мать ребёнка: Никитина Александра Григорьевна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)
Смерть
1843
Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Пометка в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)

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