Никитин Феофан Крисанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Упоминается в возрасте 15 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№10)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Никитина Александра Григорьевна
Упоминается в возрасте 9 лет в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)
Смерть
1843
Пометка в РС 1850 года Пудемского завода, лист 91об (№19)