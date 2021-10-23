Топучканова (Чекалова) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1931
Дата смерти23.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931
Рождение ребёнка
26.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
23.10.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан