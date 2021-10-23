Топучканова (Чекалова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топучканова (Чекалова) Вера Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1931

Дата смерти

23.10.2021

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1931

Отец: Чекалов Василий Иосифович

Мать: Чекалова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
23.10.2021
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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