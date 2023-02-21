Пономарев Иван Алексеевич
Место рожденияпереселенец из Самарской губернии (1890)
Дата рождения1853
Дата смертиМежду 1917 и 1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
переселенец из Самарской губернии (1890)
Место жительства
1890
Из Самарской губернии
Из Самарской губернии
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Пяткова Мавра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1917
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1917 и 1926