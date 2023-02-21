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Пономарев Иван Алексеевич

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Место рождения

переселенец из Самарской губернии (1890)

Дата рождения

1853

Дата смерти

Между 1917 и 1926

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

переселенец из Самарской губернии (1890)
Место жительства
1890
Из Самарской губернии
Из Самарской губернии
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Пяткова Мавра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Между 1917 и 1926
Шелаболиха, Шелаболихинский муниципальный район, Алтайский край
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