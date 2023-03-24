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Иванов Кузьма (Косма)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1890

Жена: Иванова Гликерия Фёдоровна

Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Нейшлотского полка запасной рядовой.
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.

Дочь: Авдошкина Екатерина Кузьминична

Мать ребёнка: Иванова Гликерия Фёдоровна

Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд
Место жительства
Неизвестно
Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд
Смерть
Неизвестно
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