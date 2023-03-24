Иванов Кузьма (Косма)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1890
Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Нейшлотского полка запасной рядовой.
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.
Дочь: Авдошкина Екатерина Кузьминична
Мать ребёнка: Иванова Гликерия Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно