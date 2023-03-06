Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Семка Семён Иванович

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Валки, Харківська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Семка Фома Иванович

Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич

Валки, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семка Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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