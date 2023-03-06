Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Семка Семён Иванович
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Семка Фома Иванович
Отец ребёнка: Семка Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно