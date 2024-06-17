Одинцов Афанасий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцов Афанасий Петрович

Одинцов Афанасий Петрович

Место рождения

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Одинцов Петр Владимирович

Мать: Одинцова (Пишкова) Агафья Тимофеевна

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинцова Акулина

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Одинцов Марк Афанасьевич

Мать ребёнка: Одинцова Акулина

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Одинцова) Прасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Одинцова Акулина

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Одинцова) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Одинцова Акулина

Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1815
Боровое, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.