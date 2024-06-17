Одинцов Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинцова Акулина
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Одинцова Акулина
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Одинцова) Прасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Одинцова Акулина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Одинцова) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Одинцова Акулина
Смерть
1815