Чурпаева (Трофимова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Трофимов Александр
Мать: Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурпаева Зелемхан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чурпаева Зелемхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чурпаева Зелемхан
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно