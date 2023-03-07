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Кудрявцев Максим Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Кудрявцев Федор Богданов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Кудрявцев Яков Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Кудрявцев Иван Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Кудрявцев Тит Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Кудрявцев Павел Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кудрявцев Кирилл Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Кудрявцев Григорий Максимов

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Софья Максимова

Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Афросинья Лукоянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1763
Кудрявцовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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