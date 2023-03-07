Кудрявцев Максим Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
Отец: Кудрявцев Федор Богданов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кудрявцев Кирилл Максимов
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Кудрявцев Григорий Максимов
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Софья Максимова
Мать ребёнка: Кудрявцева Афросинья Лукоянова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1763