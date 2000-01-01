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Калинина Акилина Васильевна

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Место рождения

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)

Дата рождения

Вычислено 1704 ст.

Дата смерти

Около 1768 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1740 г.р.
Вычислено 1744 г.р.
Вычислено 1747 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1704 ст.

Отец: Калинин Василий -

Мать: не указана

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Дочь: Тиунова Харитина Алексеевна

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734 ст.

Сын: Тиунов Савин Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тиунов Мартын Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1740 ст.

Сын: Тиунов Архипп Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1744 ст.

Сын: Тиунов Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747 ст.

Дочь: Тиунова Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Тиунов Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Тиунов Алексей Фёдорович

д. Железовы, заим. Семиглазовская (Истобенский оброчный стан, Спасская волость; Оричевский район)
Смерть
Около 1768 ст.
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