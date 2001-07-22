Таишев Рашит
Место рожденияД.Нуркеево, Сармановский район РТ
Дата рождения06.09.1928
Дата смерти22.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1928
Отец: Таишев Гариф Хафизович
Мать: ?
Д.Нуркеево, Сармановский район РТ
Рождение ребёнка
20.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таишева Махмуда
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
30.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таишева Махмуда
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таишева Махмуда
Смерть
22.07.2001
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан