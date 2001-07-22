Таишев Рашит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таишев Рашит

Место рождения

Д.Нуркеево, Сармановский район РТ

Дата рождения

06.09.1928

Дата смерти

22.07.2001

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1928

Отец: Таишев Гариф Хафизович

Мать: ?

Д.Нуркеево, Сармановский район РТ
Рождение ребёнка
20.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таишева Махмуда

г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
30.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таишева Махмуда

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таишева Махмуда

Смерть
22.07.2001
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан
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