Сваровская Нелли — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сваровская Нелли

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сваровская Вероника Николавевна

Отец ребёнка: Сваровский Николай Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сваровский Борис Николаевич

Отец ребёнка: Сваровский Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сваровский Николай Борисович

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