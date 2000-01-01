Ерёмин Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1929
Дата смерти01.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929
Отец: Ерёмин Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1965
Сын: Ерёмин Василий Владимирович
Мать ребёнка: Ерёмина (Дурасова) Валентина Васильевна
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.01.2000