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Ерёмин Владимир Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1929

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1929

Отец: Ерёмин Егор Иванович

Мать: Ерёмина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина (Дурасова) Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
09.07.1965

Сын: Ерёмин Василий Владимирович

Мать ребёнка: Ерёмина (Дурасова) Валентина Васильевна

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
01.01.2000

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