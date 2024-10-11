Корабельников Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения28.09.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
28.09.1857 ст.
Дата рождения записана на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 7 мес. и дата рождения. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л124_РС-1858г. с.Грязнов... Показать все
Бракосочетание
15.09.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.305об-306 брак Михаил Семёнович Корабельников 19/с. Теплого Агафья Ермиловна Гончарова 17 поручители: ...и с. Теплого Иван Ермилович Гончаров
Восприемник
18.10.1876 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.128.Л.298об-299 родилась Прасковья у А.А.Исаева
Рождение ребёнка
06.12.1879 ст.
Сын: Корабельников Степан Михайлович
Мать ребёнка: Корабельникова (Гончарова) Агафья Ермиловна Ермолаевна
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.135.Л.251об-252 родился Степан родители: Михаил Семёнович Корабельников/ Агафья Ермиловна восприемники: Семён Матвеевич Корабельников и с. Тёплого
Рождение ребёнка
03.02.1882 ст.
Дочь: (Корабельникова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.192об-193 родилась Анна родители Михаил Семёнович Корабельников/ Агафья Ермолаевна восприемники: Никанор Матвеевич Корабельников (двоюродный брат жениха по отцу) и Егора И... Показать все
Восприемник
02.05.1882 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.145.Л.198об-199 родился Афанасий у П.И.Уколова воспр.: Михаил Семёнович Корабельников и И.В.Уколова дочь девица Агриппина
Рождение ребёнка
19.06.1883 ст.
Дочь: (Корабельникова) Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.265об-266 родились девочки-близнецы Агриппина и Ефимия родители: Михаил Семёнович Корабельников/ Агафья Ермолаевна восприемники: А.Н.Савенков и Аксёнова. д. Хмелевки П.И.За... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1883 ст.
Дочь: (Корабельникова) Агриппина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.265об-266 родились девочки-близнецы Агриппина и Ефимия родители: Михаил Семёнович Корабельников/ Агафья Ермолаевна/ близнецы восприемники: А.Н.Савенков и Аксёнова. д. Хмеле... Показать все
Восприемник
01.07.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.266об-267 родился Кузьма родители: Василий Матвеевич Корабельников/ Агафья Мартиновна восприемники: Михаил и Яков Семёновичи Корабельниковы
Восприемник
01.07.1883 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.149.Л.266об-267 родился Кузьма родители: Василий Матвеевич Корабельников/ Агафья Мартиновна восприемники: Михаил Семенович Корабельников и Якова Семёновича Корабельникова жена На... Показать все
Восприемник
22.01.1884 ст.
род. Мария родители: Иван Егорович Корабельников/ Марфа Александровна восприемники: Михаил Семёнович Корабельников и Матвея Пантелеевича Корабельникова жена Мария Фёдоровн
Восприемник
01.08.1884 ст.
Родились близнецы: Стефан и Наталья у З.П.Позднякова восприемники: С.П.Филатов и Зубарева. Михаил Семенович Корабельников и Аксёнова
Рождение ребёнка
Около 1885 ст.
Дочь: (Корабельникова) Татьяна Михайловна ум.мл.
Мать ребёнка: не указана
Восприемник
11.06.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.272об-273_1886г Запись м.п. п/п № 30 Восприемники : Крестьяне с.Грязновка Михаил Семенович Корабельников и Флор Фёдоровича Корабельникова жена Екатерина Кирилловна
Восприемник
15.07.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.275об-276 родилась Марина у А.М.Савенкова
Восприемник
10.11.1886 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.162.Л.282об-283 родился Виктор родители: Григорий Егорович Корабельников/ Евдокия Фёдоровна восприемники: Михаил Семёнович Корабельников и Подкопаева
Восприемник
13.06.1887 ст.
ОКУ ГАЛО Ф.273.Оп.2.Д.165.Л.313об-314 родилась Агриппина родители: Билетный солдат Егор Яковлевич Корабельников/ Александра Петровна восприемники: Михаил Семёнович Корабельников и Фёдора Матвеевича К... Показать все
Смерть
Неизвестно