Мангилёва Екатерина Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1844 ст.
Дочь: Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Мангилёв Тимофей Иванович
Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Мангилёв Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно