Мангилёва Екатерина Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилёва Екатерина Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1844 ст.

Дочь: Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Мангилёв Тимофей Иванович

Тюльгаш, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Мангилёв Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мангилёв Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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