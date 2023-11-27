Губарев Петр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Петр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губарев Антон Иванович

Мать: Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губарева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Майя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майя

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