Губарев Петр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губарев Антон Иванович
Мать: Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губарева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Майя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майя