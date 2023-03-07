Востриков Родион (Родка) Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиПосле 1696
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1641
Сын: Востриков Тимофей (Тимошка) Родионов
Мать ребёнка: не указана
дер. Востриковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Востриковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696