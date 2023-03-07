Востриков Родион (Родка) Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Родион (Родка) Гаврилов

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Место рождения

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

После 1696

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: Востриков Гаврила (Ганка) Микифоров

Мать: не указана

Ключи, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1641

Сын: Востриков Тимофей (Тимошка) Родионов

Мать ребёнка: не указана

дер. Востриковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Востриковская, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1696
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