Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Неизвестно ??

Мать: Софья Евдокимовна

Смерть
1979
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