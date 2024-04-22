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Кирюхин Андрей Матвеевич

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.10.1905

Дата смерти

12.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905

Отец: Кирюхин Матвей Филиппович

Мать: Кирюхина Дарья Илларионовна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кирюхина Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
19.11.1930

Дочь: Кирюхина Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична

Россия
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Вера Андреевна

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кирюхин Юрий Андреевич

Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Евдокия Ильинична

Смерть
12.02.1983
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Дата в свидетельстве о смерти неправильная
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