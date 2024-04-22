Кирюхин Андрей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1905
Дата смерти12.02.1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1905
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кирюхина Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
19.11.1930
Дочь: Кирюхина Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична
Россия
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Вера Андреевна
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Кирюхина Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1983
Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан
Дата в свидетельстве о смерти неправильная