Абдуманфов Гайнулла Абдуманаф улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуманфов Гайнулла Абдуманаф улы

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Место рождения

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Муслюмкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Никах
09.03.1851

Жена: Абдулмазидов Гильмибаян Абдулмазид кызы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Гильмибаян 20 и Муслима аула Гайнулла Абдуманаф улы 24. Свидетели: ее представлял отец и его отец Абдуманаф Хусаи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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