Абдуманфов Гайнулла Абдуманаф улы
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Никах
09.03.1851
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Имам мулла Мухаммадсадик мулла Гали улы совершил никах. Молодые: Абдумажид Рафик кызы Гильмибаян 20 и Муслима аула Гайнулла Абдуманаф улы 24. Свидетели: ее представлял отец и его отец Абдуманаф Хусаи... Показать все
Смерть
Неизвестно