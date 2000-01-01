Шкураев Иван Дмитриевич
Место рожденияс. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Шкураев Дмитрий
Мать: скрыто настройками приватности
с. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область
Бракосочетание
1947
Жена: Гнатюк Идея
Смерть
Неизвестно