Шкураев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкураев Иван Дмитриевич

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Место рождения

с. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Шкураев Дмитрий

Мать: скрыто настройками приватности

с. Ильинка, Покрово-Марфинский район, Тамбовская область
Бракосочетание
1947

Жена: Гнатюк Идея

Смерть
Неизвестно
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