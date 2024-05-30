Понаморев Альберт Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПонаморев Альберт Васильевич

Понаморев Альберт Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Понаморева Светлана Альбертовна

Мать ребёнка: Понаморева Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понаморева Валентина Семеновна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Понаморев Евгений Альбертович

Мать ребёнка: Понаморева Валентина Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.