Понаморев Альберт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Понаморева Светлана Альбертовна
Мать ребёнка: Понаморева Валентина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Понаморев Евгений Альбертович
Мать ребёнка: Понаморева Валентина Семеновна