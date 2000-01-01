Трутнева (Трутнева) Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Трутнев Никифор Михайлов
Мать: Мария
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисья Андреева
Отец ребёнка: Трутнев (девятов) Андрей Акимов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Трутнев (девятов) Андрей Акимов
Смерть
Неизвестно