Трутнева (Трутнева) Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутнева (Трутнева) Евдокия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1793 г.р.

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Трутнев Никифор Михайлов

Мать: Мария

Бракосочетание
1822

Муж: Трутнев (девятов) Андрей Акимов

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисья Андреева

Отец ребёнка: Трутнев (девятов) Андрей Акимов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Трутнев (девятов) Андрей Акимов

Смерть
Неизвестно
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