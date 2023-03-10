Феодор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Трофим Петров
Мать: Параскева Спиридоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Фекла Феодорова
Мать ребёнка: Аксинья Егорова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья Феодорова
Мать ребёнка: Аксинья Егорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неонила Феодорова
Мать ребёнка: Аксинья Егорова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Абросим Федоров
Мать ребёнка: Аксинья Егорова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Феодоров
Мать ребёнка: Аксинья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Егорова
Смерть
Неизвестно