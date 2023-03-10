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Феодор Трофимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Трофим Петров

Мать: Параскева Спиридоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Фекла Феодорова

Мать ребёнка: Аксинья Егорова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья Феодорова

Мать ребёнка: Аксинья Егорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неонила Феодорова

Мать ребёнка: Аксинья Егорова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Абросим Федоров

Мать ребёнка: Аксинья Егорова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Феодоров

Мать ребёнка: Аксинья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Егорова

Смерть
Неизвестно
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