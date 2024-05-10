Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Николай
Мать: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнригорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тая
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Сергеева Мария Александровна
Отец ребёнка: Крюков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно