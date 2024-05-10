Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина

Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Николай

Мать: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнригорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тая

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Сергеева Мария Александровна

Отец ребёнка: Крюков Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.