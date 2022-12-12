Корецкий Константин Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корецкий Никита Константинович
Мать ребёнка: не указана
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
1877
Причина смерти: от простуды | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.