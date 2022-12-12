Корецкий Константин Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корецкий Константин Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корецкий Никита Константинович

Мать ребёнка: не указана

с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Смерть
1877
Причина смерти: от простуды | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
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