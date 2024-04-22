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Панарьин Емельян Сергеев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Панарьин Сергей Михайлов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Панарьин Федор Емельянов

Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Елена Емельянова

Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Панарьин Афанасий Емельянов

Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарьина Анастасия Миронова

Смерть
Неизвестно
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