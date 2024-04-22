Панарьин Емельян Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Панарьин Сергей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Елена Емельянова
Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Панарьин Афанасий Емельянов
Мать ребёнка: Панарьина Анастасия Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно