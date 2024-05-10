Куклина Мавра Фотиевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870
Села Иштана крестьянин Фотий Феодотовъ Куклинъ и законная жена его Александра Семенова, оба православного исповедания. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-C6XH?view=index&action=vie... Показать все
Крещение
27.04.1870 ст.
Восприемники: того же села крестьянин Михаилъ Матвеевъ Шадринъ и крестьянская жена Пелагия Павлова Иванова. Священник Пудовиновъ с испол. должность Псаломщика Любомировымъ.
Смерть
Неизвестно