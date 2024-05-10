Куклина Мавра Фотиевна 22.04.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куклина Мавра Фотиевна

Место рождения

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

22.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1870

Отец: Куклин Фаддей (Фотий) Федотов(ич)

Мать: Куклина Александра Семеновна

Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Села Иштана крестьянин Фотий Феодотовъ Куклинъ и законная жена его Александра Семенова, оба православного исповедания. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89Z6-C6XH?view=index&action=vie... Показать все
Крещение
27.04.1870 ст.
Нагорный Иштан, Томский муниципальный район, Томская область
Восприемники: того же села крестьянин Михаилъ Матвеевъ Шадринъ и крестьянская жена Пелагия Павлова Иванова. Священник Пудовиновъ с испол. должность Псаломщика Любомировымъ.
Смерть
Неизвестно

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