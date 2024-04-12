Маргубя
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Амирханов Абдулвагап
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Рождение ребёнка
1797
Сын: Амирханов Ардуван
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Амирханова Гульбана
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Рождение ребёнка
1816
Сын: Амирханов Бикбав
Отец ребёнка: Ишалин Амирхан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишалин Амирхан
Смерть
Неизвестно