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Маргубя

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Амирханов Абдулвагап

Отец ребёнка: Ишалин Амирхан

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Амирханов Ардуван

Отец ребёнка: Ишалин Амирхан

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Амирханова Гульбана

Отец ребёнка: Ишалин Амирхан

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Амирханов Бикбав

Отец ребёнка: Ишалин Амирхан

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишалин Амирхан

Смерть
Неизвестно
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