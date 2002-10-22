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Съедин Михаил Павлович

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Место рождения

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

16.02.1926

Дата смерти

22.10.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926

Отец: Съедин Павел Иванович

Мать: Мурзина Мария Максимовна

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.05.1960

Сын: Съедин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Съедина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Съедин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Съедин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Ивановна

Смерть
22.10.2002
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
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