Съедин Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения16.02.1926
Дата смерти22.10.2002
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1926
Отец: Съедин Павел Иванович
Мать: Мурзина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
01.05.1960
Сын: Съедин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Съедина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Ивановна
Смерть
22.10.2002