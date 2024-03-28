Лопсан Дузакмаа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопсан Белек-Байыр Шулууевич
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопсан Долаана Шулууевна
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лопсан Маргарита Шулууевна
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич
Бракосочетание
Неизвестно