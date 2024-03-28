Лопсан Дузакмаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопсан Дузакмаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Белек-Байыр Шулууевич

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопсан Долаана Шулууевна

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Эрес шулууевич

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лопсан Маргарита Шулууевна

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Байлак Шулууевич

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопсан Виталий Шулууевич

Отец ребёнка: Лопсан Шулуу Таейевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопсан Шулуу Таейевич

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