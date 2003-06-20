Горелов Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1938
Дочь: Смирнова Лидия Наумовна
Мать ребёнка: Чекалова Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекалова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чекалова Мария Павловна
Смерть
Неизвестно