Горелов Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горелов Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1938

Дочь: Смирнова Лидия Наумовна

Мать ребёнка: Чекалова Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.02.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Мария Павловна

Смерть
Неизвестно
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