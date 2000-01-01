Филиппс (Philipps) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппс (Philipps) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

Филиппс (Philipps) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1692

Дочь: Филиппс Анна Маргарета

Мать ребёнка: Хоффарт Анна

Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоффарт Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close