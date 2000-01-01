Филиппс (Philipps) Иоганнес Якоб (Joannes Jacobus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1692
Дочь: Филиппс Анна Маргарета
Мать ребёнка: Хоффарт Анна
Оберрёдерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоффарт Анна
Смерть
Неизвестно