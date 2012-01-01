Виноградова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834 ст.
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1834 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Бракосочетание
Между 1834 и 1881 ст.
Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.
Дочь: Виноградова Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
18.01.1855 ст.
Дочь: Калишева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1860 ст.
Сын: Виноградов Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Виноградов Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
11.05.1865 ст.
Дочь: Виноградова Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
01.03.1867 ст.
Дочь: Виноградова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Виноградов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
14.05.1873 ст.
Сын: Виноградов Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
12.08.1876 ст.
Сын: Виноградов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Смерть
После 1881
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"