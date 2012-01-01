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Виноградова Елизавета Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Бракосочетание
Между 1834 и 1881 ст.

Муж: Виноградов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1851 ст.

Дочь: Виноградова Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
18.01.1855 ст.

Дочь: Калишева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1860 ст.

Сын: Виноградов Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Виноградов Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
11.05.1865 ст.

Дочь: Виноградова Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
01.03.1867 ст.

Дочь: Виноградова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Виноградов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
14.05.1873 ст.

Сын: Виноградов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Рождение ребёнка
12.08.1876 ст.

Сын: Виноградов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Виноградов Фёдор Иванович

По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
Смерть
После 1881
По данным книги "Синодики Тульской губернии. Ефремовский уезд (1605-2012)"
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