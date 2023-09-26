Анастасия(Афанасия) Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия(Афанасия) Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Рыкалов Федор Егоров

Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов

Рождение ребёнка
24.05.1866

Дочь: Феодосия Егорова

Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов

Рождение ребёнка
01.11.1868

Сын: Рыкалов Козьма Егоров

Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов

Рождение ребёнка
22.02.1886

Дочь: Матрона Егорова

Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкалов Егор Трофимов

Смерть
Неизвестно
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