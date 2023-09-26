Анастасия(Афанасия) Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Рыкалов Федор Егоров
Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов
Рождение ребёнка
24.05.1866
Дочь: Феодосия Егорова
Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов
Рождение ребёнка
01.11.1868
Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов
Рождение ребёнка
22.02.1886
Дочь: Матрона Егорова
Отец ребёнка: Рыкалов Егор Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно