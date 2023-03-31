Петров Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Пётр

Петров Пётр

avatar

Место рождения

Добрый Ручей (Поганкино), близ Андреевки

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Добрый Ручей (Поганкино), близ Андреевки
Рождение ребёнка
1914

Сын: Петров Семён

Мать ребёнка: Петрова неизвестно

д. Добрый ручей
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close