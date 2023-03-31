Петров Пётр
Место рожденияДобрый Ручей (Поганкино), близ Андреевки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Добрый Ручей (Поганкино), близ Андреевки
Рождение ребёнка
1914
Сын: Петров Семён
Мать ребёнка: Петрова неизвестно
д. Добрый ручей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова неизвестно
Смерть
Неизвестно