Киселёва (Осинкина) Елена Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Осинкина) Елена Киприановна

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Место рождения

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

21.05.1879

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1879

Отец: Осинкин Киприан Кондратьевич

Мать: Осинкина Параскева Яковлевна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Крещение
14.02.1894
Пророко-Ильинская церковь
Бракосочетание
19.02.1899

Муж: Киселёв Лаврентий Николаевич

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.03.1902

Дочь: Дарья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.07.1903

Сын: Киселёв Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Сомова Анна Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
18.08.1907

Дочь: Осинкина Наталья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
07.11.1909

Дочь: Мертворождённая

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
04.06.1911

Дочь: Мария Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
02.07.1912

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
10.11.1913

Дочь: Осинкина Степанида Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: Осинкина Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Киселёв Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1952
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