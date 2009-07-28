Киселёва (Осинкина) Елена Киприановна
Место рождения(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рождения21.05.1879
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Дарья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Сын: Киселёв Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Сомова Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Осинкина Наталья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Мертворождённая
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Мария Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Осинкина Степанида Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Дочь: Осинкина Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич
Сын: Киселёв Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Киселёв Лаврентий Николаевич