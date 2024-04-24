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Мурихина Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

17.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурихин Александр Иванович

первая жена
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зинина (Мурихина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Рогонова (Мурихина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович

Рождение ребёнка
08.01.1893

Сын: Мурихин Павел Александрович

Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович

Смерть
17.01.1893
По старому стилю. причина смерти: от простуды после родов.

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