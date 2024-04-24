Мурихина Наталья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти17.01.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
первая жена
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зинина (Мурихина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Рогонова (Мурихина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович
Рождение ребёнка
08.01.1893
Сын: Мурихин Павел Александрович
Отец ребёнка: Мурихин Александр Иванович
Смерть
17.01.1893
По старому стилю. причина смерти: от простуды после родов.