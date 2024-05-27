Сетсмаилов Арсен Таерович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сетсмаилов Таир
Мать: Амзаева Надие
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сетсмаилова Самина Арсеновна
Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетсмаилов Сетар Арсенович
Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сетсмаилов Музафер Арсенович
Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сетсмаилова Тевиде