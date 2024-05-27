Сетсмаилов Арсен Таерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сетсмаилов Арсен Таерович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сетсмаилов Таир

Мать: Амзаева Надие

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сетсмаилова Самина Арсеновна

Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетсмаилов Сетар Арсенович

Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сетсмаилов Музафер Арсенович

Мать ребёнка: Сетсмаилова Тевиде

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сетсмаилова Тевиде

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