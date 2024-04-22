Жигач Пётр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890 ст.
Отец: Жигач Георгий Терентьевич
Мать: Жигач Марфа Алексеевна
Бракосочетание
09.05.1911 ст.
Жена: Жигач Агафья Семёновна
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.
Сын: Жигач Илья Петрович
Мать ребёнка: Жигач Агафья Семёновна
Смерть
Неизвестно