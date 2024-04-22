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Жигач Пётр Георгиевич

Место рождения

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

28.12.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1890 ст.

Отец: Жигач Георгий Терентьевич

Мать: Жигач Марфа Алексеевна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.05.1911 ст.

Жена: Жигач Агафья Семёновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.07.1912 ст.

Сын: Жигач Илья Петрович

Мать ребёнка: Жигач Агафья Семёновна

Машки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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