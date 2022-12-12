Петрашев Михаил Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА, ф. №16196, оп. 1, д. 4964 25 лет в 1916 году: РГВИА Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1376
Военная служба
28.05.1916 ст.
Ранение. РГВИА, ф. №16196, оп. 1, д. 4964
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1376
Смерть
Неизвестно