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Петрашев Михаил Егорович

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Место рождения

Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Акимово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА, ф. №16196, оп. 1, д. 4964 25 лет в 1916 году: РГВИА Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1376
Военная служба
28.05.1916 ст.
Ранение. РГВИА, ф. №16196, оп. 1, д. 4964
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1376
Смерть
Неизвестно
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