Дементьев Ионий (Иван) Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Ионий (Иван) Исаевич

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Место рождения

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

27.05.1906

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1926

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Грицай Лария Ионовна

Мать ребёнка: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Дементьев Георгий Ионович

Мать ребёнка: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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