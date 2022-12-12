Дементьев Ионий (Иван) Исаевич
Место рождения18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Дата рождения27.05.1906
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
18128 Myliai I, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1926
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Грицай Лария Ионовна
Мать ребёнка: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Дементьев Георгий Ионович
Мать ребёнка: Дементьева Ольга (Улита) Сафоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis