Бернякович Александр Иустинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бернякович Иустин
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.04.1918
Сын: Бернякович Георгий Александрович
Мать ребёнка: Бернякович (Полюшкевич) Елизавета Филипповна
Красный Ключ, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край